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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лис, 2023 07:58
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право[/quote]
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича[/quote]
Если в настройках курс обменок указать со знаком - это количество копеек будет прибавлено к киевскому курсу[/quote]
Бинго !
Но для того чтобы это прочесть - надо как минимум уметь читать.
Оказалось - это нетривиальная задача, это умеют не только лишь все )[/quote]
Дякую, я це читав і пробував, єдине не зрозумів, що то ціле число копійок, вводив 0,05, в тому і була проблема.
Дякую небайдужем що пояснили.
Шукайте і знайдете (Матфєя 7;7)
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ukr0014959
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Додано: Чет 30 лис, 2023 10:27
mephala написав:
не знал про эту фичу. полезная штука.
но все же было бы хорошо доку писать более четко.
если имеется ввиду что перед числом нужно ставить знак (-) то его нужно брыть в скобки что бы было понятно что то не разделительный знак тире в тексте .
ну и у меня отнимает а не добавляет если писать (-)10 в ячейку.
что бы добавило нужно писать (+)10
если кому не привычно скобки то можно "-" или "+".
Зачем нужны лишние скобки ?
Указал -5 по баксу и -10 по евро - получил курсы на 5 (по баксу) и 10 (по евро) копеек ниже, чем синие киевские.
А если не с минусом, а с плюсом - выше
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mustbe
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Додано: Чет 30 лис, 2023 10:40
ukr0014959 написав:
Дякую, я це читав і пробував, єдине не зрозумів, що то ціле число копійок, вводив 0,05, в тому і була проблема
Число со знаком - это число, которое начинается со знака.
Если же вы вводили -0.05 - то получили курс на 0.05 копеек
ниже.
В строгом соответствии с документацией )
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Додано: Чет 30 лис, 2023 11:49
mustbe написав: ukr0014959 написав:
Дякую, я це читав і пробував, єдине не зрозумів, що то ціле число копійок, вводив 0,05, в тому і була проблема
Число со знаком - это число, которое начинается со знака.
Если же вы вводили -0.05 - то получили курс на 0.05 копеек
ниже.
В строгом соответствии с документацией )
Тут супер розібрались, було б взагалі круто, як би можна було прив'язати це до курса конкретної обмінки, з відповідної закладки
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ukr0014959
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Додано: Чет 30 лис, 2023 11:59
ukr0014959 написав:
було б взагалі круто, як би можна було прив'язати це до курса конкретної обмінки, з відповідної закладки
Не представляю как это должно работать и как это реализовать.
Видповидная закладка - что это такое ?
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:07
Mustbe
Скай € 40.3 (отделение).
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Inter
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:07
Стосовно "Кліринговий Дім". Чи правильно у таблиці вказана комісія - 13,65 USD за видачу готівки в касі 1 350.97 USD?
13,65 USD - це один відсоток від того, що можна наконвертувати на 50 000 грн- 1 364.62 USD.
Гарячка каже, що комісія списується в долларах і становить 1%.
Якщо знімати під нуль 1350 USD - комісія будет 13,50 USD, тобто загалом треба купити 1363,5 USD? Чи більше?
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gda
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