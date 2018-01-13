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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лис, 2023 13:24
mustbe написав: ukr0014959 написав:
Знизу таблички є посилання - курси обменок. Там вказані обмінки, адреси та їх курси, навіть можна вибрати фаворитів. Моя обмінка наприклад проспект Перемоги 3, було б супер, як би курс цієї обмінки підтягувався в табличку
Как по мне - это ненужное усложнение.
Хотя, в принципе, реализуемое, конечно.
Если трудно доехать от Победы до Бессарабки/Л.Толстого - просто пропишите курс обменок -10 , будете видеть примерно свой курс
Дякую, зрозуміло. Я не знаю специфіки, що складно, а що простіше, тому вибачайте, як що зайняв час. В цілому таблиця дійсно шикарний інструмент, чим більше розбираєшся тим корисніше стає.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 13:38
mustbe написав: mephala написав:
не знал про эту фичу. полезная штука.
но все же было бы хорошо доку писать более четко.
если имеется ввиду что перед числом нужно ставить знак (-) то его нужно брыть в скобки что бы было понятно что то не разделительный знак тире в тексте .
ну и у меня отнимает а не добавляет если писать (-)10 в ячейку.
что бы добавило нужно писать (+)10
если кому не привычно скобки то можно "-" или "+".
Зачем нужны лишние скобки ?
Указал -5 по баксу и -10 по евро - получил курсы на 5 (по баксу) и 10 (по евро) копеек ниже, чем синие киевские.
А если не с минусом, а с плюсом - выше
в ячейку писать +10 или -10
про скобки я говорил в тексте доки. во всяком случае когда у меня писали поясниловку то что бы избегать непоняток когда то тире а когда минус (так само и знак умножения можно путать со звездочкой) то брали знак математического действия в скобки в тексте.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 14:02
Подскажите, пожалуйста, какой опыт сложился по выдаче доллара в кассе банка Сенс, можно ли получить в кассе дол без 96г, полученный дол сразу сдавать в ту же кассу (96г + лохмотья)? или таки можно получить из кассы нормальные купюры дол (без96г и значительно поврежд. купюр) за несколько раз? спасибо
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Додано: Чет 30 лис, 2023 14:13
Подскажите, как избежать комиссии 0,5% по УкрЭксимБанку при снятии доллара?
В табличке написано покупать на виртуалку, снимать с депозитки. В отделении про такое не знают. В техподдержке говорят разную информацию. Что можно за 50 грн открыть виртуальную карту Оптимальная, но с неё перечислить на депозитную нельзя. Другой оператор, сказал, что всегда будет комиссия 0,5%.
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