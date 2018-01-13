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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:24

  mustbe написав:
  ukr0014959 написав: Знизу таблички є посилання - курси обменок. Там вказані обмінки, адреси та їх курси, навіть можна вибрати фаворитів. Моя обмінка наприклад проспект Перемоги 3, було б супер, як би курс цієї обмінки підтягувався в табличку

Как по мне - это ненужное усложнение.
Хотя, в принципе, реализуемое, конечно.
Если трудно доехать от Победы до Бессарабки/Л.Толстого - просто пропишите курс обменок -10 , будете видеть примерно свой курс


Дякую, зрозуміло. Я не знаю специфіки, що складно, а що простіше, тому вибачайте, як що зайняв час. В цілому таблиця дійсно шикарний інструмент, чим більше розбираєшся тим корисніше стає.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:38

  mustbe написав:
  mephala написав:не знал про эту фичу. полезная штука.
но все же было бы хорошо доку писать более четко.
если имеется ввиду что перед числом нужно ставить знак (-) то его нужно брыть в скобки что бы было понятно что то не разделительный знак тире в тексте .
ну и у меня отнимает а не добавляет если писать (-)10 в ячейку.
что бы добавило нужно писать (+)10
если кому не привычно скобки то можно "-" или "+".

Зачем нужны лишние скобки ?
Указал -5 по баксу и -10 по евро - получил курсы на 5 (по баксу) и 10 (по евро) копеек ниже, чем синие киевские.
А если не с минусом, а с плюсом - выше


в ячейку писать +10 или -10
про скобки я говорил в тексте доки. во всяком случае когда у меня писали поясниловку то что бы избегать непоняток когда то тире а когда минус (так само и знак умножения можно путать со звездочкой) то брали знак математического действия в скобки в тексте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Подскажите, пожалуйста, какой опыт сложился по выдаче доллара в кассе банка Сенс, можно ли получить в кассе дол без 96г, полученный дол сразу сдавать в ту же кассу (96г + лохмотья)? или таки можно получить из кассы нормальные купюры дол (без96г и значительно поврежд. купюр) за несколько раз? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:13

УкрЭксимБанк

Подскажите, как избежать комиссии 0,5% по УкрЭксимБанку при снятии доллара?
В табличке написано покупать на виртуалку, снимать с депозитки. В отделении про такое не знают. В техподдержке говорят разную информацию. Что можно за 50 грн открыть виртуальную карту Оптимальная, но с неё перечислить на депозитную нельзя. Другой оператор, сказал, что всегда будет комиссия 0,5%.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:19

  [Fin501] написав:Подскажите, пожалуйста, какой опыт сложился по выдаче доллара в кассе банка Сенс, можно ли получить в кассе дол без 96г, полученный дол сразу сдавать в ту же кассу (96г + лохмотья)? или таки можно получить из кассы нормальные купюры дол (без96г и значительно поврежд. купюр) за несколько раз? спасибо
все залежить від підкріплення каси,на касі купити не онлайн можна точно 2006 ,по замовленню-казіно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:05

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

какую гривннвую и дол карты оформлять в Юнексе для онлайн-обмена? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:07

  [Fin501] написав:какую гривннвую и дол карты оформлять в Юнексе для онлайн-обмена? спасибо

виртуальные. там всё знают. всё бесплатно 1й раз навязывают страховку за 100грн и кредитку мЕд
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:10

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:какую гривннвую и дол карты оформлять в Юнексе для онлайн-обмена? спасибо

виртуальные. там всё знают. всё бесплатно 1й раз навязывают страховку за 100грн и кредитку мЕд

тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать вирт карты в приложении?

от страховки можно отказываться ?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:13

  [Fin501] написав:тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать аирт карты в приложении?
я ей дал в руки смарт она сама всё установила, там надо 2 приложухи ставить. И за шоколадку (миллениум с орешками) пошла в кассу где договорилась за синие. При мне заходили люди спрашивали какой в кассе доллар, она всем отвечала 96й. Отказаться от страховки не пробовал. И так всё бесплатно. У менеджеров по ним планы, а 100 грн цена гамбургера в маке.
vitaliiangel
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