mephala написав:

не знал про эту фичу. полезная штука.но все же было бы хорошо доку писать более четко.если имеется ввиду что перед числом нужно ставить знак (-) то его нужно брыть в скобки что бы было понятно что то не разделительный знак тире в тексте .ну и у меня отнимает а не добавляет если писать (-)10 в ячейку.что бы добавило нужно писать (+)10если кому не привычно скобки то можно "-" или "+".