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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:37

  [Fin501] написав:и .. какое ещё ?

https://kartkamed.com.ua/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:39

Звернувся сьогодні в "Оксібанк" (Окси) до 11:00.
Відкриття поточного рахунку в грн. - 100 грн., у валюті - 50 грн.
Комісія 1,2% від їхнього курсу. Сьогодні у них долар: 36,60 (як в таблиці)
По факту реальний курс вищий ніж показує "таблиця" (36.78). Біля: 37.15
* наступного разу уже не треба витрачати 150 грн. й курс буде ще кращим.
Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають.

Так само з євро. Реальний курс (біля 40.78 (40.30+1,2%)) значно вищий ніж в таблиці.

Звідки в таблиці комісія 0,5% й чому не 1,2%?
Якщо це лише в одному відділенні то краще не враховувати меншу (0,5%) в "таблиці" а раціональніше саме загальну (1,2%).

Можливо хтось знає де ще можна, окрім таблиці, бачити їхні курси для купівлі в межах ліміту 50 тис / міс.?
Востаннє редагувалось ST_11 в Чет 30 лис, 2023 16:44, всього редагувалось 2 разів.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:43

  ST_11 написав:Звернувся сьогодні в "Оксібанк"
...
Можливо хтось знає де ще можна, окрім таблиці, бачити їхні курси для купівлі в межах ліміту 50 тис / міс.?

Если бы их можно было увидеть где-то ещё - то и в таблице эти курсы обновлялись бы автоматом
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:59

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать аирт карты в приложении?
я ей дал в руки смарт она сама всё установила, там надо 2 приложухи ставить. И за шоколадку (миллениум с орешками) пошла в кассу где договорилась за синие. При мне заходили люди спрашивали какой в кассе доллар, она всем отвечала 96й. Отказаться от страховки не пробовал. И так всё бесплатно. У менеджеров по ним планы, а 100 грн цена гамбургера в маке.

на будущее носите с собой шоколадку, кассиру всё равно кому давать синие и за шоколадку возможно дадут вам, если есть. Но не в привате.

случай из привата, сдаёт кто то синие, тут же за ним другой человек (мой знакомый) пробует купить, "синих нет".

Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров?
Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  THB написав:Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?


Та да)) выглядит со стороны, будто барыга какая-то, пришел с шоколадкой за синими долларами. Позорище
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:18

  THB написав:Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров?
Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
коррупционные когда кассиры что-то требуют, а я добровольно их угощаю. Когда вы девушке дарите коробку конфет, это тоже коррупция? Зачем каруселю я вам отчитываться не обязан. Можете меня не читать, а лучше разбейте экран об голову.
  Andrey2512 написав:барыга какая-то, пришел с шоколадкой
сам барыга, ты девушке хоть один пончик в жизни подарил? судя по жлобским коментариям нет. Поэтому тебя колбасит от собственной ущербности.

оба в чс
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:09

Новый опрос в телеге:
Раскрашиваете ли вы таблицу Клуба 50 ?

Напоминание тем, кто раскрашивает таблицу:
завтра начинается новый месяц, а потому все зелёные ячейки магическим образом превратятся в жёлтые.
Кому важна статистика этого месяца - скриньте
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:09

[Fin501]
Сьогодні видали синіми
karabas
 
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