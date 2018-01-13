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Звернувся сьогодні в "Оксібанк" (Окси) до 11:00. Відкриття поточного рахунку в грн. - 100 грн., у валюті - 50 грн. Комісія 1,2% від їхнього курсу. Сьогодні у них долар: 36,60 (як в таблиці) По факту реальний курс вищий ніж показує "таблиця" (36.78). Біля: 37.15 * наступного разу уже не треба витрачати 150 грн. й курс буде ще кращим. Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають.
Так само з євро. Реальний курс (біля 40.78 (40.30+1,2%)) значно вищий ніж в таблиці.
Звідки в таблиці комісія 0,5% й чому не 1,2%? Якщо це лише в одному відділенні то краще не враховувати меншу (0,5%) в "таблиці" а раціональніше саме загальну (1,2%).
Можливо хтось знає де ще можна, окрім таблиці, бачити їхні курси для купівлі в межах ліміту 50 тис / міс.?
Востаннє редагувалось ST_11 в Чет 30 лис, 2023 16:44, всього редагувалось 2 разів.
[Fin501] написав:тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать аирт карты в приложении?
я ей дал в руки смарт она сама всё установила, там надо 2 приложухи ставить. И за шоколадку (миллениум с орешками) пошла в кассу где договорилась за синие. При мне заходили люди спрашивали какой в кассе доллар, она всем отвечала 96й. Отказаться от страховки не пробовал. И так всё бесплатно. У менеджеров по ним планы, а 100 грн цена гамбургера в маке.
на будущее носите с собой шоколадку, кассиру всё равно кому давать синие и за шоколадку возможно дадут вам, если есть. Но не в привате.
случай из привата, сдаёт кто то синие, тут же за ним другой человек (мой знакомый) пробует купить, "синих нет".
Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров? Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
THB написав:Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров? Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
коррупционные когда кассиры что-то требуют, а я добровольно их угощаю. Когда вы девушке дарите коробку конфет, это тоже коррупция? Зачем каруселю я вам отчитываться не обязан. Можете меня не читать, а лучше разбейте экран об голову.
Andrey2512 написав:барыга какая-то, пришел с шоколадкой
сам барыга, ты девушке хоть один пончик в жизни подарил? судя по жлобским коментариям нет. Поэтому тебя колбасит от собственной ущербности.