vitaliiangel написав:

[Fin501] написав: тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать аирт карты в приложении? тогда в отделении подписать комплексный договор на обслуживание и можно открывать аирт карты в приложении?

я ей дал в руки смарт она сама всё установила, там надо 2 приложухи ставить. И за шоколадку (миллениум с орешками) пошла в кассу где договорилась за синие. При мне заходили люди спрашивали какой в кассе доллар, она всем отвечала 96й. Отказаться от страховки не пробовал. И так всё бесплатно. У менеджеров по ним планы, а 100 грн цена гамбургера в маке.на будущее носите с собой шоколадку, кассиру всё равно кому давать синие и за шоколадку возможно дадут вам, если есть. Но не в привате.случай из привата, сдаёт кто то синие, тут же за ним другой человек (мой знакомый) пробует купить, "синих нет".