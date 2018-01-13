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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:37

  vitaliiangel написав:
  THB написав:Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров?
Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
коррупционные когда кассиры что-то требуют, а я добровольно их угощаю. Когда вы девушке дарите коробку конфет, это тоже коррупция? Зачем каруселю я вам отчитываться не обязан. Можете меня не читать, а лучше разбейте экран об голову.
  Andrey2512 написав:барыга какая-то, пришел с шоколадкой
сам барыга, ты девушке хоть один пончик в жизни подарил? судя по жлобским коментариям нет. Поэтому тебя колбасит от собственной ущербности.

оба в чс

Шото Витальон не просто тормоз- ухылянт от податків, а уже агрессивный тормоз. Начинает срываться на ровном месте. А я тебя предупреждал: чем больше ты будешь за чужой счет жить, тем у большего количества людей к тебе будут вопросы.
Потом еще фронтовики нервные придут, будут таким хитросделаным мамкиным «бизнесменам» хлебало бить.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 лис, 2023 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:40

  mephala написав:кассир распределила ресурсы ей не принадлежащие в вашу пользу.
с логикой у вас как всегда... У синих и белых долларов одинаковая стоимость, поэтому никакого перераспределения ресурсов в мою пользу не происходит. Какой надо иметь IQ, чтобы такие простые истины осилить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:52

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:кассир распределила ресурсы ей не принадлежащие в вашу пользу.
с логикой у вас как всегда... "всё хорошо". У синих и белых долларов одинаковая стоимость, поэтому никакого перераспределения ресурсов в мою пользу не происходит.


все знают прекрасно в чем смысл данного распределения и какова его ценность один виталиен решил морознуться :lol: :lol: :lol:

в вашем случае есть хорошая пословица полностью вас описывающая - не нужно перекладывать с больной головы на здоровую
mephala
 
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  #<1 ... 335336337338
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