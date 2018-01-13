Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян

20:53



Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб’єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.



Так, із 01 грудня 2023 року :



скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку;

дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування / компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій. Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії рф проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України. У змінах також передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. Відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2023 року № 1140 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень”;



розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, уключаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною;

дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.



Зазначені пом’якшення, а також інші уточнюючі зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2023 року № 155 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 01 грудня 2023 року.

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