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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:37

  vitaliiangel написав:
  THB написав:Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров?
Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
коррупционные когда кассиры что-то требуют, а я добровольно их угощаю. Когда вы девушке дарите коробку конфет, это тоже коррупция? Зачем каруселю я вам отчитываться не обязан. Можете меня не читать, а лучше разбейте экран об голову.
  Andrey2512 написав:барыга какая-то, пришел с шоколадкой
сам барыга, ты девушке хоть один пончик в жизни подарил? судя по жлобским коментариям нет. Поэтому тебя колбасит от собственной ущербности.

оба в чс

Шото Витальон не просто тормоз- ухылянт от податків, а уже агрессивный тормоз. Начинает срываться на ровном месте. А я тебя предупреждал: чем больше ты будешь за чужой счет жить, тем у большего количества людей к тебе будут вопросы.
Потом еще фронтовики нервные придут, будут таким хитросделаным мамкиным «бизнесменам» хлебало бить.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 лис, 2023 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:40

  mephala написав:кассир распределила ресурсы ей не принадлежащие в вашу пользу.
с логикой у вас как всегда... У синих и белых долларов одинаковая стоимость, поэтому никакого перераспределения ресурсов в мою пользу не происходит. Какой надо иметь IQ, чтобы такие простые истины осилить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:52

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:кассир распределила ресурсы ей не принадлежащие в вашу пользу.
с логикой у вас как всегда... "всё хорошо". У синих и белых долларов одинаковая стоимость, поэтому никакого перераспределения ресурсов в мою пользу не происходит.


все знают прекрасно в чем смысл данного распределения и какова его ценность один виталиен решил морознуться :lol: :lol: :lol:

в вашем случае есть хорошая пословица полностью вас описывающая - не нужно перекладывать с больной головы на здоровую
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:28

  vitaliiangel написав:Какой надо иметь IQ, чтобы такие простые истины осилить.


подгорело у витальена знатно. как заерзал. :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:08

  mustbe написав:Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича

Глюк
https://prnt.sc/40s_V71D_nvi
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Все, можна закривати клуб 50к.
Нацбанк дозволив гуляти на всі
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:19

  sergey_sryvkin написав:Глюк
https://prnt.sc/40s_V71D_nvi

Нет, не глюк, а простая арифметика.
В Глобусе вы получаете на 14 баксов больше, чем в Клирдоме, а потому профит на выходе может быть чуть больше, даже при чуть более высоком итоговом курсе
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:34

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Глюк
https://prnt.sc/40s_V71D_nvi

Нет, не глюк, а простая арифметика.
В Глобусе вы получаете на 14 баксов больше, чем в Клирдоме, а потому профит на выходе может быть чуть больше, даже при чуть более высоком итоговом курсе

Тобто, там комісія в 500 грн (а чому 496,25, до речі?.. ) платиться додатково до 50к?
якось непрозоро виходить.
В першому рядку теж можна мати долари на комісію додатково.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:37

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Глюк
https://prnt.sc/40s_V71D_nvi

Нет, не глюк, а простая арифметика.
В Глобусе вы получаете на 14 баксов больше, чем в Клирдоме, а потому профит на выходе может быть чуть больше, даже при чуть более высоком итоговом курсе

Тобто, там комісія в 500 грн (а чому 496,25, до речі?.. ) платиться додатково до 50к?
якось непрозоро виходить.
В першому рядку теж можна мати долари на комісію додатково.

В одном случае - комис за снятие в валюте. В другом - в гривне, по курсу НБУ.
Отсюда и нюансы в несколько гривен
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:43

Нічна новина від НБУ - клац
"Клуб 50к" можна перейменовувати? :roll:
Чи це лише про "готівку" мова?


Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян
20:53

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб’єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.

Так, із 01 грудня 2023 року :

скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку;
дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування / компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій. Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії рф проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України. У змінах також передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. Відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2023 року № 1140 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень”;

розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, уключаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною;
дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Зазначені пом’якшення, а також інші уточнюючі зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2023 року № 155 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 01 грудня 2023 року.
Теги
фінансові ринки валютні обмеження
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