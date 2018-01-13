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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 337338339340>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57

  ST_11 написав:Нічна новина від НБУ - клац
"Клуб 50к" можна перейменовувати? :roll:
Чи це лише про "готівку" мова?


Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян
20:53

Так, із 01 грудня 2023 року :

скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

В тексті про готівку. А які були обмеження? 400к на день ?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:28

Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
BonKyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Це що, кінець епохи бідності? )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:08

  mustbe написав:Нет, не глюк, а простая арифметика.

Також помітив на телефоні, якщо помітити банк сірим - він стає темніший за решту сірих, а якщо зробити білим - він стає світло-сірим. Після оновлення сторінки кольори приходять в норму.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:10

  sergey_sryvkin написав:Також помітив на телефоні, якщо помітити банк сірим - він стає темніший за решту сірих, а якщо зробити білим - він стає світло-сірим. Після оновлення сторінки кольори приходять в норму.

Это фича такая.
Только что покрашенная банка чуток отличается по цвету.
Чтоб было видно свежепокрашенных
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:19

  BonKyr написав:Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.

Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:21

  lara_08 написав:
  BonKyr написав:Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.

Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

Надеются что с утра у них весь хлам народ ломанется выгребать - типа ограничения сняты - бери не хочу :)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:24

  lara_08 написав:Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

Первая крыса, которая не разобравшись сразу спряталась в домик
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:25

  vitaliiangel написав: в Юнексе для онлайн-обмена?

всё бесплатно
1й раз навязывают страховку за 100грн
КАЖДЫЙ РАЗ :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:31

  Andrey2512 написав:Це що, кінець епохи бідності? )

Ну як сказати….
Коли зайде вітальон, передайте йому оце: work.ua
Пора зайнятись справою.
Hotab
 
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