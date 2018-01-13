Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57
ST_11 написав:
Нічна новина від НБУ -
клац
"Клуб 50к" можна перейменовувати?
Чи це лише про "готівку" мова?
Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян
20:53 Так, із 01 грудня 2023 року : скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
В тексті про готівку. А які були обмеження? 400к на день ?
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1888
З нами з: 19.02.14
Подякував: 530 раз.
Подякували: 600 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 30 лис, 2023 23:28
Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
BonKyr
Повідомлень: 20
З нами з: 27.08.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 лис, 2023 23:38
Це що, кінець епохи бідності? )
Andrey2512
Повідомлень: 603
З нами з: 04.04.22
Подякував: 44 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:08
mustbe написав:
Нет, не глюк, а простая арифметика.
Також помітив на телефоні, якщо помітити банк сірим - він стає темніший за решту сірих, а якщо зробити білим - він стає світло-сірим. Після оновлення сторінки кольори приходять в норму.
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1888
З нами з: 19.02.14
Подякував: 530 раз.
Подякували: 600 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:10
sergey_sryvkin написав:
Також помітив на телефоні, якщо помітити банк сірим - він стає темніший за решту сірих, а якщо зробити білим - він стає світло-сірим. Після оновлення сторінки кольори приходять в норму.
Это фича такая.
Только что покрашенная банка чуток отличается по цвету.
Чтоб было видно свежепокрашенных
mustbe
Повідомлень: 7441
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1480 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:19
BonKyr написав:
Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
lara_08
Повідомлень: 910
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:21
lara_08 написав: BonKyr написав:
Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
Надеются что с утра у них весь хлам народ ломанется выгребать - типа ограничения сняты - бери не хочу
WallNutPen
Повідомлень: 973
З нами з: 08.06.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 267 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:24
lara_08 написав:
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
Первая крыса, которая не разобравшись сразу спряталась в домик
mustbe
Повідомлень: 7441
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1480 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:25
vitaliiangel написав:
в Юнексе для онлайн-обмена?
всё бесплатно
1й раз
навязывают страховку за 100грн
КАЖДЫЙ РАЗ
flysoulfly
Повідомлень: 3818
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 198 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:31
Andrey2512 написав:
Це що, кінець епохи бідності? )
Ну як сказати….
Коли зайде вітальон, передайте йому оце: work.ua
Пора зайнятись справою.
Hotab
Повідомлень: 10281
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2124 раз.
Профіль
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1144
274198
6
4075
Сер 08 лис, 2023 16:47 sens
88
39395