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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54

  lara_08 написав:
  BonKyr написав:Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.

Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.


Я когда не видел новостей от НБУ, поначалу подумал что это они так к началу нового месяца - старта по закупкам 50К подготовились.
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54

  ihorsic написав:Тепер головне Сенсевські долярчики не в збиток продати. 😃😃😃

Через 3 мес.?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 07:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

Зменшують різницю між готівковим та безготівковим курсами :)
Zochan
 
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