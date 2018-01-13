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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 337338339340341>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54

  lara_08 написав:
  BonKyr написав:Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.

Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.


Я когда не видел новостей от НБУ, поначалу подумал что это они так к началу нового месяца - старта по закупкам 50К подготовились.
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54

  ihorsic написав:Тепер головне Сенсевські долярчики не в збиток продати. 😃😃😃

Через 3 мес.?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 07:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

Зменшують різницю між готівковим та безготівковим курсами :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:58

теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:04

  Igor3777 написав:
  lara_08 написав:
  BonKyr написав:Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.

Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

Я когда не видел новостей от НБУ, поначалу подумал что это они так к началу нового месяца - старта по закупкам 50К подготовились.
вчерашние-позавчерашние снижения абсолютно нерыночных предыдущих баксокурсов ТАС и Кредо , например, демонстрируют план действий банков, которые к концу месяца поздновсра...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  lara_08 написав:Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.

А купівля у відділенні 37,0. Так що зайти за піцою сюда не проходить. Сенс продає 37,25 викуповує 36,9.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27

  ihorsic написав:Тепер головне Сенсевські долярчики не в збиток продати. 😃😃😃


все зависит от того в чем вы были и как считаете доход.
если вы были в баксе то доход был получен в момент конвертации и теперь вы просто ждете выдачу из кассы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:33

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

все кинулись сливать валюту - вот только пока банки не поправят ПО лимиты действуют все теже. прикольный момент грохнуть курс когда народ перебежал в гривну )))
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что творится?
Investor_K
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