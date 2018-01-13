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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54
lara_08 написав: BonKyr написав:
Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
Я когда не видел новостей от НБУ, поначалу подумал что это они так к началу нового месяца - старта по закупкам 50К подготовились.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:54
ihorsic написав:
Тепер головне Сенсевські долярчики не в збиток продати. 😃😃😃
Через 3 мес.?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 07:29
lara_08 написав:Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
Зменшують різницю між готівковим та безготівковим курсами
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:58
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:04
Igor3777 написав: lara_08 написав: BonKyr написав:
Нацбанк- красавцы конечно,фигово только что инсайды уже с понедельника были.Межбанк курс рос,а обменики приспускали потихоньку.
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
Я когда не видел новостей от НБУ, поначалу подумал что это они так к началу нового месяца - старта по закупкам 50К подготовились.
вчерашние-позавчерашние снижения абсолютно нерыночных предыдущих баксокурсов ТАС и Кредо , например, демонстрируют план действий банков, которые к концу месяца поздновсра...
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:50
lara_08 написав:
Аккорд как-то старанно отреагировал, уже дважды повышал курс для онлайн продажи, сначала с 36,89 до 36,99 ,а потом вообще 37,30 поставил.
А купівля у відділенні 37,0. Так що зайти за піцою сюда не проходить. Сенс продає 37,25 викуповує 36,9.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27
ihorsic написав:
Тепер головне Сенсевські долярчики не в збиток продати. 😃😃😃
все зависит от того в чем вы были и как считаете доход.
если вы были в баксе то доход был получен в момент конвертации и теперь вы просто ждете выдачу из кассы.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:33
Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:49
все кинулись сливать валюту - вот только пока банки не поправят ПО лимиты действуют все теже. прикольный момент грохнуть курс когда народ перебежал в гривну )))
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:20
Что творится?
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Investor_K
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