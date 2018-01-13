Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22
Investor_K написав:
Что творится?
разрешили банкам продавать в кассе доллар с межбанка. до этого продавали то, что в кассе и купили.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22
Investor_K написав:
Что творится?
Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...
Alexkievukraine
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:24
Alexkievukraine написав: Investor_K написав:
Что творится?
Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...
пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и
только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
купите по 36,7 просто в кассе
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:30
mustbe опцию "Скрыть худшую часть банков ( хуже медианы)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков ( хуже 100 грн(или 150 -цифра дискутируема) доходности)"
flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:43
vitaliiangel написав: Alexkievukraine написав: Investor_K написав:
Что творится?
Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...
пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и
только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
купите по 36,7 просто в кассе
Аби $ був у касі)
ukr0014959
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:46
Mustbe
Оксі, Київ Хрещатик, комісія тепер не 0.5 а 1.2 (інфа з відділення).
Snower
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:51
Snower написав:Mustbe Оксі, Київ Хрещатик, комісія тепер не 0.5 а 1.2 (інфа з відділення).
В них є місячний депозит?
2XL
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:58
vitaliiangel написав: Alexkievukraine написав: Investor_K написав:
Что творится?
Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...
пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и
только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
купите по 36,7 просто в кассе
Нет там нечего такого в тексте, в тексте про ограничения продажи налички и все .. так что нечего не меняется вообще ...дурдом ...
Alexkievukraine
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:01
Investor_K написав:
Что творится?
Карають таких як я: хто не вірить в гривню, намагаються виховати гривнепатріотизм...
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:02
Alexkievukraine написав:
Нет там нечего такого в тексте,
поднимите какие были ограничения и мысленно их отмените )
vitaliiangel
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