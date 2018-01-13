RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22

  Investor_K написав:Что творится?

разрешили банкам продавать в кассе доллар с межбанка. до этого продавали то, что в кассе и купили.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22

  Investor_K написав:Что творится?


Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 190
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:24

  Alexkievukraine написав:
  Investor_K написав:Что творится?


Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...

пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)

купите по 36,7 просто в кассе
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:30

mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (хуже медианы)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (хуже 100 грн(или 150 -цифра дискутируема) доходности)"
flysoulfly
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:43

  vitaliiangel написав:
  Alexkievukraine написав:
  Investor_K написав:Что творится?


Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...

пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)

купите по 36,7 просто в кассе
Зображення


Аби $ був у касі)
ukr0014959
 
Повідомлень: 313
З нами з: 05.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:46

Mustbe
Оксі, Київ Хрещатик, комісія тепер не 0.5 а 1.2 (інфа з відділення).
Snower
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.12.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:51

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Snower написав:Mustbe
Оксі, Київ Хрещатик, комісія тепер не 0.5 а 1.2 (інфа з відділення).
В них є місячний депозит?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:58

  vitaliiangel написав:
  Alexkievukraine написав:
  Investor_K написав:Что творится?


Я так понимаю что нарид неправильно понял вчерашнюю новость ...

пох что там понял нарид. банки и обменки не дебилы. у меня вчера 2 банка отказались принимать синие доллары. Один сказал нет гривны, другой сказал мы пока валюту не принимаем.
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)

купите по 36,7 просто в кассе
Зображення


Нет там нечего такого в тексте, в тексте про ограничения продажи налички и все .. так что нечего не меняется вообще ...дурдом ...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 190
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:Что творится?

Карають таких як я: хто не вірить в гривню, намагаються виховати гривнепатріотизм...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 29.07.22
Подякував: 325 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:02

  Alexkievukraine написав:Нет там нечего такого в тексте,
поднимите какие были ограничения и мысленно их отмените )
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 338339340341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 113, 114, 115
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1147 274769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 10:08
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4080
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1706)
01.12.2023 11:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.