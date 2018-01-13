Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:05
flysoulfly написав: mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (
хуже медианы
)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (
хуже 100 грн
(или 150 -цифра дискутируема)
доходности
)"
Сомневаюсь, что это сильно нужно.
Не хочется перегружать блок настроек.
Послушаем, что люди скажут
mustbe
Повідомлень: 7442
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1480 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:17
Аккорд дал заднюю, 36,99
Igor3777
Повідомлень: 345
З нами з: 06.01.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:19
Igor3777 написав:
Аккорд дал заднюю, 36,99
это еще много, лучше еще подождать. 36.8 уже будет норм
kuzmich
Повідомлень: 290
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:23
Igor3777 написав:Аккорд дал заднюю, 36,99
Пока банки нормально не просядут или обменки обратно не вырастут тут всё паутиной затянется
2XL
Повідомлень: 4018
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:45
На рынке разброд и шатание )
Ничего не понятно) Спред между Межбанком и налом будет сокращаться. Главный вопрос это физическое наличие валюты в кассах.
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38918
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3749 раз.
Подякували: 11989 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:48
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Что творится?
разрешили банкам продавать в кассе доллар с межбанка. до этого продавали то, что в кассе и купили.
Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).
Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.
https://www.rbc.ua/ukr/news/dolar-podes ... 23016.html Evgeny написав:
Главный вопрос это физическое наличие валюты в кассах.
вы правы. Теперь рынок будет зависеть от ситуативного дефицита/наличия наличной валюты. Обменки уже отросли до 37,35 , потому что по 37 никто синий не сдаёт, а на мб они купить не могут.
vitaliiangel
Повідомлень: 20873
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:52
mustbe написав: flysoulfly написав: mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (
хуже медианы
)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (
хуже 100 грн
(или 150 -цифра дискутируема)
доходности
)"
Сомневаюсь, что это сильно нужно.
Не хочется перегружать блок настроек.
Послушаем, что люди скажут
но опция с "медиана" же присутствует, хотя это вообще меняющийся численно критерий.
Точка отсечения не конкретна
!
сейчас 30-70% "неубыточной" таблицы - имеют, начиная с 0 по 100-150грн доходности, - это же чисто тинейджерский "хлеб" онли, и то в лучшем случае. Вот это реально перегруз именно этой инфой остальных.
flysoulfly
Повідомлень: 3828
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:56
kuzmich написав: Igor3777 написав:
Аккорд дал заднюю, 36,99
это еще много, лучше еще подождать. 36.8 уже будет норм
36,6 неибежна...
flysoulfly
Повідомлень: 3828
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:06
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Что творится?
Карають таких як я: хто не вірить в гривню, намагаються виховати гривнепатріотизм...
Гривнепатріотизм почнеться з відміни ліміту на один день в розмірі 💯 тисяч гривень,далі у збільшенні суми по фінмоніторингу,у кого нетипові операції нехай розуміють ризики. Короче у країні повинна бути на тільки холодна вода...
sens
Повідомлень: 15002
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:11
flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и
только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))
asti
Повідомлень: 3502
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1147
274820
6
4080
Сер 08 лис, 2023 16:47 sens
88
39410