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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 339340341342>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:05

  flysoulfly написав:mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (хуже медианы)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (хуже 100 грн(или 150 -цифра дискутируема) доходности)"

Сомневаюсь, что это сильно нужно.
Не хочется перегружать блок настроек.
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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Аккорд дал заднюю, 36,99
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:19

  Igor3777 написав:Аккорд дал заднюю, 36,99

это еще много, лучше еще подождать. 36.8 уже будет норм
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Igor3777 написав:Аккорд дал заднюю, 36,99
Пока банки нормально не просядут или обменки обратно не вырастут тут всё паутиной затянется
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:45

На рынке разброд и шатание )
Ничего не понятно)
Спред между Межбанком и налом будет сокращаться.
Главный вопрос это физическое наличие валюты в кассах.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:48

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Что творится?

разрешили банкам продавать в кассе доллар с межбанка. до этого продавали то, что в кассе и купили.

Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).

Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.
https://www.rbc.ua/ukr/news/dolar-podes ... 23016.html
  Evgeny написав:Главный вопрос это физическое наличие валюты в кассах.
вы правы. Теперь рынок будет зависеть от ситуативного дефицита/наличия наличной валюты. Обменки уже отросли до 37,35 , потому что по 37 никто синий не сдаёт, а на мб они купить не могут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:52

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (хуже медианы)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (хуже 100 грн(или 150 -цифра дискутируема) доходности)"

Сомневаюсь, что это сильно нужно.
Не хочется перегружать блок настроек.
Послушаем, что люди скажут
но опция с "медиана" же присутствует, хотя это вообще меняющийся численно критерий. Точка отсечения не конкретна!

сейчас 30-70% "неубыточной" таблицы - имеют, начиная с 0 по 100-150грн доходности, - это же чисто тинейджерский "хлеб" онли, и то в лучшем случае. Вот это реально перегруз именно этой инфой остальных.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:56

  kuzmich написав:
  Igor3777 написав:Аккорд дал заднюю, 36,99

это еще много, лучше еще подождать. 36.8 уже будет норм

36,6 неибежна... 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Что творится?

Карають таких як я: хто не вірить в гривню, намагаються виховати гривнепатріотизм...

Гривнепатріотизм почнеться з відміни ліміту на один день в розмірі 💯 тисяч гривень,далі у збільшенні суми по фінмоніторингу,у кого нетипові операції нехай розуміють ризики. Короче у країні повинна бути на тільки холодна вода...
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:11

  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))
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