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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 339340341342
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:12

  asti написав:
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6" и дешевле 8)
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))
...Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80. :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:13

будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А сами операции на покупку онлайн 50т и 200т на депо остались? Лимиты не отменили?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:18

  бульбик написав:А сами операции на покупку онлайн 50т и 200т на депо остались? Лимиты не отменили?

всё как и было. убрали бутылочное горло - межбанк => касса. Бутылочное горло "физическое наличие валюты в кассе" осталось.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:22

  asti написав:Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80 )
синим :? :mrgreen: тогда ждьом там 36,75
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:39

  flysoulfly написав:
  asti написав:Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80 )
синим :? :mrgreen: тогда ждьом там 36,75

Можна і 35.00 почекати, тільки паливо буде десь під 70(, курс падає - ціни ростуть. Сьогодні тільки перший день коли НБУ ввели нове рішення.
sens
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