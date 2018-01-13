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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:12
asti написав: flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только
караулить акции типа "36,6" и дешевле
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))
...Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80.
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asti
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:13
будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:14
А сами операции на покупку онлайн 50т и 200т на депо остались? Лимиты не отменили?
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бульбик
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:18
бульбик написав:
А сами операции на покупку онлайн 50т и 200т на депо остались? Лимиты не отменили?
всё как и было. убрали бутылочное горло - межбанк => касса. Бутылочное горло "физическое наличие валюты в кассе" осталось.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:22
asti написав:
Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80 )
синим
тогда ждьом там 36,75
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:39
flysoulfly написав: asti написав:
Но пишу это в Пивденном, с баксом в кармане,
купленым по 36,80 )
синим
тогда ждьом там 36,75
Можна і 35.00 почекати, тільки паливо буде десь під 70(, курс падає - ціни ростуть. Сьогодні тільки перший день коли НБУ ввели нове рішення.
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sens
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