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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:правэкс снятие валюты капучино 1% фамилия 0,6% и 0,8%


З 01.01.2024
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:51

  Melanor1 написав:
  vitaliiangel написав:правэкс снятие валюты капучино 1% фамилия 0,6% и 0,8%


З 01.01.2024
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711

Тоді курс продажу по мб повинен бути ()
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Можна скирдувати на депозит, але вони тільки тримісячні
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43

  vitaliiangel написав:будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.

сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:58

  Krokodil написав:
  vitaliiangel написав:будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.

сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые

сплю и вижу как, например, сенс останется без клиентов. Вчера тас и пивденный предлагали только белые. Объективно синих на всех желающих нет. Значит будет либо 2 курса, либо только белый как в аккорде.
vitaliiangel
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