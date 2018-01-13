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vitaliiangel написав:будущее видится мне таким наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.
сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые
vitaliiangel написав:будущее видится мне таким наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.
сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые
сплю и вижу как, например, сенс останется без клиентов. Вчера тас и пивденный предлагали только белые. Объективно синих на всех желающих нет. Значит будет либо 2 курса, либо только белый как в аккорде, а синий будет уходить обменкам в тот или иной способ.