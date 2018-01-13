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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:правэкс снятие валюты капучино 1% фамилия 0,6% и 0,8%


З 01.01.2024
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:51

  Melanor1 написав:
  vitaliiangel написав:правэкс снятие валюты капучино 1% фамилия 0,6% и 0,8%


З 01.01.2024
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711

Тоді курс продажу по мб повинен бути ()
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Можна скирдувати на депозит, але вони тільки тримісячні
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43

  vitaliiangel написав:будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.

сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:58

  Krokodil написав:
  vitaliiangel написав:будущее видится мне таким
наличный в кассе будет мало где, и в основном мусор. Банки превратятся в онлайн обменки. Народ как покупал в обменках, так и будет покупать. Соответственно, будет зазор для карусели. Извините если оффтоп, по делу всё равно ничего не пишут.

сдавал в обменник с таса 1996 по 37.55, через пару дней забрал с райфа и газа синими полностью по 37.3. Так что ваша теория неверная. Нормальные банки не завозят мусор, т.к. тупо утратят клиентов, я уже в паре банков закрыл счета, то что 1/3 пачки гарантировано изношенный хлам, не говоря о том что синие вообще не бывают либо такие же убитые

сплю и вижу как, например, сенс останется без клиентов. Вчера тас и пивденный предлагали только белые. Объективно синих на всех желающих нет. Значит будет либо 2 курса, либо только белый как в аккорде, а синий будет уходить обменкам в тот или иной способ.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:08

Melanor1 Зображення


а чого в тарифах з 1.12.2023 ВЖЕ вказано 1%?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:43

Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:06

  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране

Вчера забирал. Киев, Соборности. Синие. Страховки не парили:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:41

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:mustbe
опцию "Скрыть худшую часть банков (хуже медианы)" целесообразнее заменить опцией с конкретной цифрой, например, на "Скрыть худшую часть банков (хуже 100 грн(или 150 -цифра дискутируема) доходности)"

Сомневаюсь, что это сильно нужно.
Не хочется перегружать блок настроек.
Послушаем, что люди скажут

Люди не розуміють навіщо їх взагалі ховати.
Просто не читайте до кінця, якщо так важко :)
sergey_sryvkin
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