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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:39

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".

Его уже выпустили из бани?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:47

  guntherhouse777 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".

Его уже выпустили из бани?

Когда выпустят - боюсь, что мы сразу это заметим
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:53

  asti написав:
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))


Праильно.
Пусть в ВС выходят на работу)
guntherhouse777
 
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