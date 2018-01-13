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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".
Его уже выпустили из бани?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:47
guntherhouse777 написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".
Его уже выпустили из бани?
Когда выпустят - боюсь, что мы сразу это заметим
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:53
asti написав: flysoulfly написав:
теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только
караулить акции типа "36,6"
и дешевле
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))
Праильно.
Пусть в ВС выходят на работу)
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guntherhouse777
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Додано: Суб 02 гру, 2023 11:12
Доброе утро форумчане!
Я тут что подумал, если сближение курсов межбанка и налички продолжится и банки перестанут на этом зарабатывать - они со временем перестанут завозить в страну синий доллар так как это, насколько я понимаю, довольно затратная операция. Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим))
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asti
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Додано: Суб 02 гру, 2023 11:27
asti написав:
Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим))
І що навіть "страхівочка" не допоможе
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Zochan
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