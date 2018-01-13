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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:39

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".

Его уже выпустили из бани?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:47

  guntherhouse777 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Тема умерла. Во всяком случае на моменте. Ждём.... И читаем Ляксеича с призывами вкладываться в "гривнедепо".

Его уже выпустили из бани?

Когда выпустят - боюсь, что мы сразу это заметим
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:53

  asti написав:
  flysoulfly написав:теперь потенциальные баксопокупатели клуба50К будут сидеть на попе ровно и только караулить акции типа "36,6"
и дешевле 8)
Это точно, я вон с кредо пролетел - 29-го поменялся,
а они с#ки 30 курс снизили! Теперь буду до 31 ждать))


Праильно.
Пусть в ВС выходят на работу)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:12

Доброе утро форумчане!

Я тут что подумал, если сближение курсов межбанка и налички продолжится и банки перестанут на этом зарабатывать - они со временем перестанут завозить в страну синий доллар так как это, насколько я понимаю, довольно затратная операция. Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)

І що навіть "страхівочка" не допоможе :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:40

  Zochan написав:
asti написав:Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)
І що навіть "страхівочка" не допоможе :)
Хіба що з шоколадкою у комплекті)) ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:24

  asti написав:Доброе утро форумчане!

Я тут что подумал, если сближение курсов межбанка и налички продолжится и банки перестанут на этом зарабатывать - они со временем перестанут завозить в страну синий доллар так как это, насколько я понимаю, довольно затратная операция. Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)


Тут вопрос в другом. Всё что вокруг нас происходит совсем не внушает оптимизм по поводу вообще выдачи в USD. Власти топят печку бумажными ассигнациями. А когда они закончатся примут закон - в гривне по курсу. Тема с 3-месячными вообще не актуальна.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:44

  бульбик написав:
  asti написав:Доброе утро форумчане!

Я тут что подумал, если сближение курсов межбанка и налички продолжится и банки перестанут на этом зарабатывать - они со временем перестанут завозить в страну синий доллар так как это, насколько я понимаю, довольно затратная операция. Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)


Тут вопрос в другом. Всё что вокруг нас происходит совсем не внушает оптимизм по поводу вообще выдачи в USD. Власти топят печку бумажными ассигнациями. А когда они закончатся примут закон - в гривне по курсу. Тема с 3-месячными вообще не актуальна.


Если амерекосы дадут денег то все будет ок .. но пока не дают ...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27

  Alexkievukraine написав:
  бульбик написав:
  asti написав:Доброе утро форумчане!

Я тут что подумал, если сближение курсов межбанка и налички продолжится и банки перестанут на этом зарабатывать - они со временем перестанут завозить в страну синий доллар так как это, насколько я понимаю, довольно затратная операция. Предвижу проблемы с выдачей трехмесячных депо в январе - феврале особенно теми банками, в которых клялись, что депозитные
будут отдавать только синим)) ;) ;)


Тут вопрос в другом. Всё что вокруг нас происходит совсем не внушает оптимизм по поводу вообще выдачи в USD. Власти топят печку бумажными ассигнациями. А когда они закончатся примут закон - в гривне по курсу. Тема с 3-месячными вообще не актуальна.


Если амерекосы дадут денег то все будет ок .. но пока не дают ...


там же контролеров поставили, теперь всьо
но к счастью есть европейские держатели
cohan
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