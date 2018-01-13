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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:08

  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране


Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...
CapsLk
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:29

  CapsLk написав:
  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране

Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...

При этом курс кассы светит 37,29...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:При этом курс кассы светит 37,29...

Світить курс каси за п'ятницю.
Zochan
 
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