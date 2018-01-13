|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:08
mustbe написав:
Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране
Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...
-
CapsLk
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 01.03.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:29
CapsLk написав: mustbe написав:
Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране
Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...
При этом курс кассы светит 37,29...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48
asti написав:При этом курс кассы светит 37,29...
Світить курс каси за п'ятницю.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1151
|275870
|
|
|6
|4085
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|39411
|
|