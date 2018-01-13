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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 343344345346>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:08

  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране


Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...
CapsLk
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:29

  CapsLk написав:
  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране

Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...

При этом курс кассы светит 37,29...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:При этом курс кассы светит 37,29...

Світить курс каси за п'ятницю.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:53

Розширений комент до скромного донату.

Ще раз дякую, Mustbe, за унікальну можливість бути у курсі оперативних новин у цій тематичній ніші, це неймовірно зручно, і дай вам Боже здоров’я, терпіння, та побільше ввічливих форумчан.
Побажань та зауважень немає – все більше ніж чудово.
Альтернативні таблиці є, але вони НЕ альтернатива цьому ресурсу й близько, і було вірно якось вами сказано, що «они другие – совсем другие»))
На мою думку, таблиця та інші опції удосконалюються автором на випередження очікуванням її користувачів («фарбування» банків + чат + бот, тощо). Коли думаєш, що вже і так все ідеально, але автор робить наступний крок щодо розширення деяких функцій та додавання тих чи інших фішек.
І це не «компліменти» – це правда та констатація фактів.

І дозвольте трохи «запіздалої» власної лірики відносно тих періодів, коли через флуд таблиця закривається, і починають лунати гасла, на кшталт, «зробіть її платною для всіх» - «зробіть вхід під паролем за 50-100-200… і буде МЕНШЕ ФЛУДЕРІВ» і все таке.
На мою думку – НІ, менше не буде. Може, навіть, навпаки. Оскільки, «флудер» - це не залежить від «платності», це у сидить у мізках та загальній культурі суб'єкта.
Якщо умовний потенційний флудер купив доступ, то він буде вважати, що у нього стало ЩЕ більше прав на виказування своїх думок, та ЩЕ менше підстав враховувати встановлені правила, по типу, «так я ЖЕ заплатил… »

На моє переконання, можлива думка автора про «платний доступ для всіх» була обдумана ще до того як випустити канал в ефір – є своє бачення, і певна позиція відносно цього, і «Америку» з такими пропозиціями автору не відкриєш, бо якби такий задум і був би, то, ймовірно, він вже був би давно реалізований, хоча, хто знає як буде у майбутньому… «Хозяин – барин» (с)

І щодо мініквесту (питання про взаємозв’язок курсів «жирним» та «звичайним» шрифтами у різних стовпчиках таблиці).
Не скажу, що весь цей час я саме «думав і думав» про це питання, але іноді до нього повертався, і маю зізнатись, що не знайшов між ними якусь чітку кореляцію, або логічне пояснення.
Була думка, що «жирність» у наступних колонках залежить від того, що інші умови банку (наприклад, комісія) змінюються в автоматичному чи ручному режимі.
Наприклад, якщо стартовий курс оновлюється «автоматично», а комісія банку «не автоматично», то наступні курси, після стартового, виділяються «жирним», оскільки вони залежать від комісії, яка, у разі зміни банком, редагується вручну.
Але спостереження за такою «формулою» не находить свого підтвердження по усім банкам.
Тому, здаюсь, і прошу розгадку з цими шрифтами)

П.С. І ще одне спостереження.
У періоди відключення таблиці, у якості «покарання» за флуд, питома вага (концентрація) дотанів на певну одиницю часу (як по кількості, так і по сумам), порівняно із рівнозначною одиницею часу в період увімкненої таблиці, дещо підвищується)).
Не на що не натякаю, але такі «виховні» заходи мають, як мінімум, подвійний ефект – і трохи підвищують дисципліну на деякий час, і локально покращується донатна статистика.
Це, напевно, по типу – «починаємо більше щось цінити тоді, коли це втрачаємо» (с)
s17012017
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:02

  s17012017 написав:Ще раз дякую, Mustbe, за унікальну можливість бути у курсі оперативних новин у цій тематичній ніші, це неймовірно зручно, і дай вам Боже здоров’я, терпіння, та побільше ввічливих форумчан.
Побажань та зауважень немає – все більше ніж чудово.
Альтернативні таблиці є, але вони НЕ альтернатива цьому ресурсу й близько, і було вірно якось вами сказано, що «они другие – совсем другие»))
...
І щодо мініквесту (питання про взаємозв’язок курсів «жирним» та «звичайним» шрифтами у різних стовпчиках таблиці).
Не скажу, що весь цей час я саме «думав і думав» про це питання, але іноді до нього повертався, і маю зізнатись, що не знайшов між ними якусь чітку кореляцію, або логічне пояснення.
Була думка, що «жирність» у наступних колонках залежить від того, що інші умови банку (наприклад, комісія) змінюються в автоматичному чи ручному режимі.
...

Спасибо за добрые слова и за донат.
Доброе слово и кошке приятно.

А с болдовостью некоторых ячеек - всё просто в большинстве случаев.
Они становятся жирными исключительно по видимой в таблице информации (кроме курса обмена).
Например, ячейка в колонке "Продаём гривны" будет жирной, если число там больше пайки, больше 50к.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Не забувайте, що сповіщення про зміни, умови та курси - це теж донати, , які важливіші ніж грошові
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:16

  2XL написав:Не забувайте, що сповіщення про зміни, умови та курси - це теж донати, , які важливіші ніж грошові

Нет, это другое.
Оповещение об изменениях - это информирование всех юзеров.
Донат - благодарность разработчику.
Это совсем разные вещи
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mustbe написав:
  2XL написав:Не забувайте, що сповіщення про зміни, умови та курси - це теж донати, , які важливіші ніж грошові

Нет, это другое.
Оповещение об изменениях - это информирование всех юзеров.
Донат - благодарность разработчику.
Это совсем разные вещи


Якщо таблиця не буде містити точної інформації, то це не буде сприяти подяці у вигляді переказів. Саме тому, я написав, що інформація важливіша і першочергова у цьому ланцюжку.
А останнім часом, менше стали писати про зміни. Причини не знаю, тільки здогадуюсь. Просто іноді звіряю зі своєю базою і бачу в таблиці моменти з застарілими даними.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:53

Кредо

  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране


На цьому тижні отримував на низку осіб з конверт депо (через ліміти – за два рази) – усе синьою емісією.
І судячи по впевненості в очах касира на моє питання щодо стану купюр, у них цього "синього" добра, поки що, як того гуталина.
Київ, Печерськ (на Алмазова)

П.С. У понеділок маю забирати пайки по програмі 50к. Якщо тут нічого не напишу, значить теж віддали синіми
s17012017
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:01

  2XL написав:
А останнім часом, менше стали писати про зміни. Причини не знаю, тільки здогадуюсь. Просто іноді звіряю зі своєю базою і бачу в таблиці моменти з застарілими даними.


так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
mephala
 
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