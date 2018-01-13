Додано: Суб 02 гру, 2023 18:53

Розширений комент до скромного донату.



Ще раз дякую, Mustbe, за унікальну можливість бути у курсі оперативних новин у цій тематичній ніші, це неймовірно зручно, і дай вам Боже здоров’я, терпіння, та побільше ввічливих форумчан.

Побажань та зауважень немає – все більше ніж чудово.

Альтернативні таблиці є, але вони НЕ альтернатива цьому ресурсу й близько, і було вірно якось вами сказано, що «они другие – совсем другие»))

На мою думку, таблиця та інші опції удосконалюються автором на випередження очікуванням її користувачів («фарбування» банків + чат + бот, тощо). Коли думаєш, що вже і так все ідеально, але автор робить наступний крок щодо розширення деяких функцій та додавання тих чи інших фішек.

І це не «компліменти» – це правда та констатація фактів.



І дозвольте трохи «запіздалої» власної лірики відносно тих періодів, коли через флуд таблиця закривається, і починають лунати гасла, на кшталт, «зробіть її платною для всіх» - «зробіть вхід під паролем за 50-100-200… і буде МЕНШЕ ФЛУДЕРІВ» і все таке.

На мою думку – НІ, менше не буде. Може, навіть, навпаки. Оскільки, «флудер» - це не залежить від «платності», це у сидить у мізках та загальній культурі суб'єкта.

Якщо умовний потенційний флудер купив доступ, то він буде вважати, що у нього стало ЩЕ більше прав на виказування своїх думок, та ЩЕ менше підстав враховувати встановлені правила, по типу, «так я ЖЕ заплатил… »



На моє переконання, можлива думка автора про «платний доступ для всіх» була обдумана ще до того як випустити канал в ефір – є своє бачення, і певна позиція відносно цього, і «Америку» з такими пропозиціями автору не відкриєш, бо якби такий задум і був би, то, ймовірно, він вже був би давно реалізований, хоча, хто знає як буде у майбутньому… «Хозяин – барин» (с)



І щодо мініквесту (питання про взаємозв’язок курсів «жирним» та «звичайним» шрифтами у різних стовпчиках таблиці).

Не скажу, що весь цей час я саме «думав і думав» про це питання, але іноді до нього повертався, і маю зізнатись, що не знайшов між ними якусь чітку кореляцію, або логічне пояснення.

Була думка, що «жирність» у наступних колонках залежить від того, що інші умови банку (наприклад, комісія) змінюються в автоматичному чи ручному режимі.

Наприклад, якщо стартовий курс оновлюється «автоматично», а комісія банку «не автоматично», то наступні курси, після стартового, виділяються «жирним», оскільки вони залежать від комісії, яка, у разі зміни банком, редагується вручну.

Але спостереження за такою «формулою» не находить свого підтвердження по усім банкам.

Тому, здаюсь, і прошу розгадку з цими шрифтами)



П.С. І ще одне спостереження.

У періоди відключення таблиці, у якості «покарання» за флуд, питома вага (концентрація) дотанів на певну одиницю часу (як по кількості, так і по сумам), порівняно із рівнозначною одиницею часу в період увімкненої таблиці, дещо підвищується)).

Не на що не натякаю, але такі «виховні» заходи мають, як мінімум, подвійний ефект – і трохи підвищують дисципліну на деякий час, і локально покращується донатна статистика.

Це, напевно, по типу – «починаємо більше щось цінити тоді, коли це втрачаємо» (с)