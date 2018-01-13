mephala написав:
так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:22
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Не зрозумів як це впливає на точність даних
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:33
К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы.
Лариса, спасибо ещё раз
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