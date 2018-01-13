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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mephala написав:
так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.

Не зрозумів як це впливає на точність даних
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:33

  2XL написав:
mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.

Не зрозумів як це впливає на точність даних

К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы.
Лариса, спасибо ещё раз
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:23

  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?

по качеству практически тот же райф, у них мотлоха нет и страховок тем более. Из недостатков за год и более открытие так и осталось оффлайн
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:33

  CapsLk написав:
  mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране


Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...


37,44 ... ок, ну, и куда его ?! )))

пс. по страховкам - в юнексбанку, доходит до прямого обмана клиентов, кто в юр-фин вопросах не силен.

по страховка
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:40

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Я правильно понимаю (ещё не проверил сам), отмена лимитов по сумме покупки нал валюты в банках ведь никак не влияет на 50К-лимит онлайн-валютообмена ? спасибо
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mustbe написав:
  2XL написав:
mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.

Не зрозумів як це впливає на точність даних

К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы.
Лариса, спасибо ещё раз
Так це теж стосується наповненням таблиці інформацією
2XL
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