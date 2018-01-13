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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:22
mephala написав:
так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:33
2XL написав:
mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы.
Лариса, спасибо ещё раз
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mustbe
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:23
mustbe написав:
Кто снимал доллары в Кредо ?
по качеству практически тот же райф, у них мотлоха нет и страховок тем более. Из недостатков за год и более открытие так и осталось оффлайн
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:33
CapsLk написав: mustbe написав:
Кто снимал доллары в Кредо ?
Поделитесь опытом, плиз.
Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ?
По возможности укажите город и отделение.
Интересует ситуация по стране
Київ, зазвичай сині (Поділ, Почайна). Про страховки нічого не чув. Тільки курс у застосунку вже 37,44...
37,44 ... ок, ну, и куда его ?! )))
пс. по страховкам - в юнексбанку, доходит до прямого обмана клиентов, кто в юр-фин вопросах не силен.
по страховка
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:40
Я правильно понимаю (ещё не проверил сам), отмена лимитов по сумме покупки нал валюты в банках ведь никак не влияет на 50К-лимит онлайн-валютообмена ? спасибо
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:42
mustbe написав: 2XL написав:
mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua
видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы.
Лариса, спасибо ещё раз
Так це теж стосується наповненням таблиці інформацією
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2XL
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:30
[Fin501] написав:
Я правильно понимаю (ещё не проверил сам), отмена лимитов по сумме покупки нал валюты в банках ведь никак не влияет на 50К-лимит онлайн-валютообмена ? спасибо
Хтось взагалі в курсі про які ліміти йшлося? 400к на день чи що?
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