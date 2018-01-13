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mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы. Лариса, спасибо ещё раз
mephala написав:так а че там догадываться - табличка вышла далеко за круг членов клуба финанс.ua видел как менеджер банка вводил ссылку на табличку на смарфоне клиента банка.
Не зрозумів як це впливає на точність даних
К примеру - информация о курсах одного банка, который не публикует свои курсы, идёт напрямую от девочки из отделения, которая не ленится каждый рабочий день сообщать актуальные курсы. Лариса, спасибо ещё раз
Так це теж стосується наповненням таблиці інформацією