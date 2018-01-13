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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 гру, 2023 19:53
kuzmich написав:
клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу
В Днепре старые но не 96й.Сдаваемые на 20 к дешевле синих. Новых не бывает никогда.
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