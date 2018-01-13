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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:53

  kuzmich написав:клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу

В Днепре старые но не 96й.Сдаваемые на 20 к дешевле синих. Новых не бывает никогда.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:28

  kuzmich написав:клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу

Все доллары были 2003,2006 ,но одну сотку обменник не принял , как то не так светилась :(
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:43

курсы на себя Грант засветил выше остальных банков -
:mrgreen: - типа отдавать карусельщикам физически валютой не собирается :?:
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:46

  [Fin501] написав:
  sergey_sryvkin написав:
  [Fin501] написав:Я правильно понимаю (ещё не проверил сам), отмена лимитов по сумме покупки нал валюты в банках ведь никак не влияет на 50К-лимит онлайн-валютообмена ? спасибо

Хтось взагалі в курсі про які ліміти йшлося? 400к на день чи що?


"Банки з 1 грудня можуть продавати ГОТІВКОВУ валюту населенню без обмежень"
(кассы банков)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... -gromadyan


А які були обмеження?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:04

  sergey_sryvkin написав:А які були обмеження?..

Скоріш за все мова про це:

Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:
- сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
- обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
- 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
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