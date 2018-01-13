RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:53

  kuzmich написав:клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу

В Днепре старые но не 96й.Сдаваемые на 20 к дешевле синих. Новых не бывает никогда.
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 04.02.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:28

  kuzmich написав:клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу

Все доллары были 2003,2006 ,но одну сотку обменник не принял , как то не так светилась :(
larynya
 
Повідомлень: 32
З нами з: 23.02.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:43

курсы на себя Грант засветил выше остальных банков -
:mrgreen: - типа отдавать карусельщикам физически валютой не собирается :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:46

  [Fin501] написав:
  sergey_sryvkin написав:
  [Fin501] написав:Я правильно понимаю (ещё не проверил сам), отмена лимитов по сумме покупки нал валюты в банках ведь никак не влияет на 50К-лимит онлайн-валютообмена ? спасибо

Хтось взагалі в курсі про які ліміти йшлося? 400к на день чи що?


"Банки з 1 грудня можуть продавати ГОТІВКОВУ валюту населенню без обмежень"
(кассы банков)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... -gromadyan


А які були обмеження?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 19.02.14
Подякував: 531 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:04

  sergey_sryvkin написав:А які були обмеження?..

Скоріш за все мова про це:

Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:
- сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
- обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
- 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
undeadserf
 
Повідомлень: 96
З нами з: 08.09.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:49

  undeadserf написав:
  sergey_sryvkin написав:А які були обмеження?..

Скоріш за все мова про це:

Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:
- сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
- обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
- 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Тут написано що банки не можуть продавати готівку більше ніж у них було готівки + те що куплено у ФІЗ осіб... а тепер можна купляти і в інших місцях під готівковий продаж. На правду не схоже, бо в більшості банків можна замовити і купити валюту, ніколи не чув про обмеження.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 19.02.14
Подякував: 531 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 344345346347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1152 276749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 00:54
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.