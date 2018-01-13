Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових: - сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року; - обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів; - 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових: - сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року; - обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів; - 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
Тут написано що банки не можуть продавати готівку більше ніж у них було готівки + те що куплено у ФІЗ осіб... а тепер можна купляти і в інших місцях під готівковий продаж. На правду не схоже, бо в більшості банків можна замовити і купити валюту, ніколи не чув про обмеження.
Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових: - сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року; - обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів; - 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
Тут написано що банки не можуть продавати готівку більше ніж у них було готівки + те що куплено у ФІЗ осіб... а тепер можна купляти і в інших місцях під готівковий продаж. На правду не схоже, бо в більшості банків можна замовити і купити валюту, ніколи не чув про обмеження.
в ПУМБ можна в додатку купити по іншому курсу і замовити.
mustbe написав:Кто снимал доллары в Кредо ? Поделитесь опытом, плиз. Какими купюрами выдают ? Не парят ли страхивки ? По возможности укажите город и отделение. Интересует ситуация по стране
Оформлял в Кредо конверт 100к. Писал об этом развёрнутый комментарий, суть которого можно обозначить следующим: на входе очень долго и не технологично. Тем не менее на выходе обслужили оперативно, выдали синие. Но депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки. Поэтому, что там в кассе не интересовался. Тем более, что это вопрос очень ситуативный. Обмен 50к не проводил - предлагаемый банком курс не в моей зоне комфорта.