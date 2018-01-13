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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:11

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  VLADPn написав:
  kuzmich написав:клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу

В Днепре старые но не 96й.Сдаваемые на 20 к дешевле синих. Новых не бывает никогда.


По-разному в Днепре. Выдают в основном 2006г., но могут впарить и 96г. Синих, подтверждаю, никогда не выдавали.

Езжайте в Одессу - мне там оба раза выдали синей эмиссией)) :) :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:51

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Кредо конверт 100к

депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эквивалент 90Кгрн/день ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 04 гру, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:07

Опрос в телеге:
На сколько человек вы покупаете валюту (Клуб50 + Клуб200) ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:19


На 12. Не є учасником вашої тг-спільноти. Тільки якщо не онлайн.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:21

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Кредо конверт 100к

депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эвивалент 90Кгрн/день ?

Мені з онлайн купівлі з онлайн куплених 1300 ще віддали 1000 ,всього 2300. Ніяких замовленнь.
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