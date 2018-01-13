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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 11:11
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: VLADPn написав: kuzmich написав:
клиринговый дом хлам дает или нет? что-то смахивает на очередной убиб по курсу
В Днепре старые но не 96й.Сдаваемые на 20 к дешевле синих. Новых не бывает никогда.
По-разному в Днепре. Выдают в основном 2006г., но могут впарить и 96г. Синих, подтверждаю, никогда не выдавали.
Езжайте в Одессу - мне там оба раза выдали синей эмиссией))
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:51
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кредо конверт 100к
депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эквивалент 90
Кгрн/день ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 04 гру, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:07
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:19
На 12. Не є учасником вашої тг-спільноти. Тільки якщо не онлайн.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:21
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кредо конверт 100к
депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эвивалент 90
Кгрн/день ?
Мені з онлайн купівлі з онлайн куплених 1300 ще віддали 1000 ,всього 2300. Ніяких замовленнь.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:15
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кредо конверт 100к
депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эквивалент 90
Кгрн/день ?
Спасибо, напомнили, что надо забежать туда ещё раз - забрать хвост. А то я и забыл в этой беготне. Как раз сейчас время собирать камни)
В первый раз выдали 2400 долл.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:21
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кредо конверт 100к
депозит синими выдала не кассир из кассы, а специалист из своей тумбочки
был кредовский лимит выдачи эквивалент 90
Кгрн/день ?
На прошлой неделе был лимит 90к
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:35
в 3/4 курс базовый 36,75
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19
mustbe написав:
.
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:25
sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
.
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?
А подсветить всю строку во всех моих таблицах можно дабл-кликом на самой первой ячейке этой строки. Просто для сиюминутного её выделения
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mustbe
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