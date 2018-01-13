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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:40
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?
Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.
mustbe написав:
А подсветить всю строку во всех моих таблицах можно дабл-кликом на самой первой ячейке этой строки. Просто для сиюминутного её выделения
це ж клікать треба...
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:48
sergey_sryvkin написав: mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?
Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.
Очень сомневаюсь, что так будет лучше.
В каждой строке можно раскрасить 4 ячейки в 4 разных цвета.
И в какой цвет красить эту строку ?
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