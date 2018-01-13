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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 347348349350>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:40

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений

Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?

Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.
  mustbe написав:А подсветить всю строку во всех моих таблицах можно дабл-кликом на самой первой ячейке этой строки. Просто для сиюминутного её выделения

це ж клікать треба...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:48

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений

Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?

Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.

Очень сомневаюсь, что так будет лучше.
В каждой строке можно раскрасить 4 ячейки в 4 разных цвета.
И в какой цвет красить эту строку ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:59

Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:23

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений

Очень сомневаюсь, что так будет лучше.
В каждой строке можно раскрасить 4 ячейки в 4 разных цвета.
И в какой цвет красить эту строку ?

Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:28

  asti написав:Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))

Каси банків знижують курс, тому й ПОВи знизили, IMHO.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:31

  sergey_sryvkin написав:Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO :)

Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:13

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO :)

Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю


Было бы намного информативнее. Легче взглядом искать, покрайней мере на телефоне.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:15

  Oktawa написав:Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?

Да.
Но сейчас может не дать на этот счет сделать валютообмен. Захочет только через выпуск карты.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

OTP вже навчився обмінювати онлайн, якщо це хоч комусь цікаво ))
Поточний курс продажу 37,35
alter
 
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