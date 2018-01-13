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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:40
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?
Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.
mustbe написав:
А подсветить всю строку во всех моих таблицах можно дабл-кликом на самой первой ячейке этой строки. Просто для сиюминутного её выделения
це ж клікать треба...
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:48
sergey_sryvkin написав: mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Зачем ? Четырёх колонок для раскрашивания - недостаточно ?
Вони все одно ніяк не розфарбовані. Полегшило б читабельність.
Мається на увазі не окремо фарбувати, а одразу після зміни кольору назви банку, разом із назвою.
Очень сомневаюсь, что так будет лучше.
В каждой строке можно раскрасить 4 ячейки в 4 разных цвета.
И в какой цвет красить эту строку ?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:59
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
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asti
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:23
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Чи можна фарбувати не тільки комірку з назвою банку, а й комірки Дох. USD та EUR?
Щоб наче весь рядок був підсвічений
Очень сомневаюсь, что так будет лучше.
В каждой строке можно раскрасить 4 ячейки в 4 разных цвета.
И в какой цвет красить эту строку ?
Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:28
asti написав:
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
Каси банків знижують курс, тому й ПОВи знизили, IMHO.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:31
sergey_sryvkin написав:
Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO
Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
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mustbe
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:09
Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?
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Oktawa
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:13
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Ліворуч в списку банків є різнокольорові банки - жовті, сірі, білі
праворуч є однотонні комірки. Очима складно одразу зрозуміти, яка комірка праворуч якого саме банку ліворуч стосується - жовтого, сірого чи білого.
Оскільки комірки праворуч все одно ніяк не розфарбовано, вони могли б повторювати колір банка, жовті комірки до жовтих банків, сірі до сірих, було б читабельно.
IMHO
Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
Было бы намного информативнее. Легче взглядом искать, покрайней мере на телефоне.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:15
Oktawa написав:
Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?
Да.
Но сейчас может не дать на этот счет сделать валютообмен. Захочет только через выпуск карты.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:16
OTP вже навчився обмінювати онлайн, якщо це хоч комусь цікаво ))
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