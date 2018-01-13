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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:25
Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
Лучше продавайте валюту или покупайте, а раскрашивать, можно с внуками на пенсии.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:33
asti написав:
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
ВиРіВнЮюТьСя
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sens
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