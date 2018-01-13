Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
Лучше продавайте валюту или покупайте, а раскрашивать, можно с внуками на пенсии.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:25
Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
Лучше продавайте валюту или покупайте, а раскрашивать, можно с внуками на пенсии.
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:33
Додано: Пон 04 гру, 2023 22:22
Додано: Пон 04 гру, 2023 22:56
Роботою.
З кров'ю і потом.
Я і у 2014 р. не розумів навіщо купа різних курсів, а тоді різниця була на третину.
Укріплення дасть можливість трохи обскубати тих, хто підзапасся валютою. Але сьогодні кругом песимістичні новини, щодо допомоги на наступний рік і все може різко розвернутись.
Додано: Пон 04 гру, 2023 23:11
Вот и я думаю, может под конверт-депо не доллары продавать, а ОВГЗ? Дилемма однако...
Додано: Пон 04 гру, 2023 23:23
не нервничать. карусель продолжит работу. Банкам выгодно продавать по 1300, а не по 50-100 пусть даже дороже из кассы. Под продажу безналичный доллара можно подстроиться. А продажа наличного непредсказуема. Мне в райфе жаловались, типа клиенты заказывают и не приходят (не выкупают заказ). С безналом (если уже купили) точно придут. Обменкам нужен доллар для работы. Кто то в этой цепочке должен поумериить аппетит.
Додано: Пон 04 гру, 2023 23:28
Шукають мінімальний спред за який підуть карусельщики)
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