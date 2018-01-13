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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:25
Послушаем, что люди скажут насчёт дублирующего раскрашивания.
Если поддержат - сделаю
Лучше продавайте валюту или покупайте, а раскрашивать, можно с внуками на пенсии.
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ivavictory2512
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:33
asti написав:
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
ВиРіВнЮюТьСя
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sens
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:22
sens написав: asti написав:
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
ВиРіВнЮюТьСя
А зарабатывать как?!
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asti
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:56
asti написав: sens написав: asti написав:
Странно, межбанк растет каждый день на 10 коп, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
ВиРіВнЮюТьСя
А зарабатывать как?!
Роботою.
З кров'ю і потом.
Я і у 2014 р. не розумів навіщо купа різних курсів, а тоді різниця була на третину.
Укріплення дасть можливість трохи обскубати тих, хто підзапасся валютою. Але сьогодні кругом песимістичні новини, щодо допомоги на наступний рік і все може різко розвернутись.
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Ой+
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:11
Вот и я думаю, может под конверт-депо не доллары продавать, а ОВГЗ? Дилемма однако...
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asti
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:23
asti написав:
Вот и я думаю, может под конверт-депо не доллары продавать, а ОВГЗ? Дилемма однако...
не нервничать. карусель продолжит работу. Банкам выгодно продавать по 1300, а не по 50-100 пусть даже дороже из кассы. Под продажу безналичный доллара можно подстроиться. А продажа наличного непредсказуема. Мне в райфе жаловались, типа клиенты заказывают и не приходят (не выкупают заказ). С безналом (если уже купили) точно придут. Обменкам нужен доллар для работы. Кто то в этой цепочке должен поумериить аппетит.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:28
vitaliiangel написав: asti написав:
Вот и я думаю, может под конверт-депо не доллары продавать, а ОВГЗ? Дилемма однако...
не нервничать. карусель продолжит работу. Банкам выгодно продавать по 1300, а не по 50-100 пусть даже дороже из кассы. Под продажу безналичный доллара можно подстроиться. А продажа наличного непредсказуема. Мне в райфе жаловались, типа клиенты заказывают и не приходят (не выкупают заказ). С безналом (если уже купили) точно придут. Обменкам нужен доллар для работы. Кто то в этой цепочке должен поумериить аппетит.
Шукають мінімальний спред за який підуть карусельщики)
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ukr0014959
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:32
ukr0014959 написав:
Шукають мінімальний спред за який підуть карусельщики)
число пи давно известно это 500 грн. за меньше я допустим не пойду, тратить время и тд.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:55
vitaliiangel написав: asti написав:
Вот и я думаю, может под конверт-депо не доллары продавать, а ОВГЗ? Дилемма однако...
не нервничать. карусель продолжит работу. Банкам выгодно продавать по 1300, а не по 50-100 пусть даже дороже из кассы. Под продажу безналичный доллара можно подстроиться. А продажа наличного непредсказуема. Мне в райфе жаловались, типа клиенты заказывают и не приходят (не выкупают заказ). С безналом (если уже купили) точно придут. Обменкам нужен доллар для работы. Кто то в этой цепочке должен поумериить аппетит.
Зайва ланка - скрипаль (карусельщик), і він вже не потрібен.viewtopic.php?p=5655748#p5655748
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10/9/9
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:09
10/9/9 карусельщик размазывал валюту между банками и обменками. мелочь типа 3/4 или окси наконец-то получили кассовые обороты, о которых не могли и мечтать. Обменки получили десятки оптовых поставщиков, и даже стали перебирать купюрами. Если карусельщика убрать, во-первых, нарушится логистика, а после того как она восстановится, 80% банков и 50% обменок окажутся "за бортом".
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vitaliiangel
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