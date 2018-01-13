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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 02:13
Danik написав: Oktawa написав:
Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?
Да.
Но сейчас может не дать на этот счет сделать валютообмен. Захочет только через выпуск карты.
WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.
Только новые текущие перестали открывать.
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flysoulfly
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