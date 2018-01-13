WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.
Только новые текущие перестали открывать.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 02:13
WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.
Только новые текущие перестали открывать.
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:11
Подтверждаю - на текущий для выплат менять пайку 50к дает. Не давало открыть по программе 200к - писало что нет валютных карт и требовало открыть виртуалку. После открытия все освятилось. После этого поменять на текущий опят дало. Единственно - менеджер при выписке ордера на снятие валюты сказала - у вас то уже есть карта - меняйте в будущем сразу на нее (я так понял им по какой-то причине с карты чуть проще снятие оформлять)
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