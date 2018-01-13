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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 02:13

  Danik написав:
  Oktawa написав:Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?

Да.
Но сейчас может не дать на этот счет сделать валютообмен. Захочет только через выпуск карты.
WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.

Только новые текущие перестали открывать.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:11

  flysoulfly написав:
  Danik написав:
  Oktawa написав:Подскажите: у меня в приложении банка Пивденный светится какой- то счет для выплат, я сниму без комиссии с него доллар после валютообмена?

Да.
Но сейчас может не дать на этот счет сделать валютообмен. Захочет только через выпуск карты.
WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.

Только новые текущие перестали открывать.

Подтверждаю - на текущий для выплат менять пайку 50к дает. Не давало открыть по программе 200к - писало что нет валютных карт и требовало открыть виртуалку. После открытия все освятилось. После этого поменять на текущий опят дало. Единственно - менеджер при выписке ордера на снятие валюты сказала - у вас то уже есть карта - меняйте в будущем сразу на нее (я так понял им по какой-то причине с карты чуть проще снятие оформлять)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:31

пивденный 37.0 уже с 9 утра
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Потихеньку карусель зупиняється. Гарні були часи ....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:16

  ihorsic написав:Потихеньку карусель зупиняється.

на профілактику
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Полтава, відділення на вулиця Тарасівська, 30, Київ, сказали що коміс 0,75 без варіантів.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliiangel написав:Обменкам нужен доллар для работы. Кто то в этой цепочке должен поумериить аппетит.
если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.

  10/9/9 написав:валюти "без меж", але по паспорту

не все лишь смогут таскать лимоны по банкам
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Proofy написав:если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.
Або знижують маржу
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:07

  Proofy написав:если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.
не будет. Во первых, дефицит валюты никуда не делся. НБУ пытается его завуалировать интервенциями. Во вторых, держать в каждой кассе тысячи долларов на "авось придут и купят" - удовольствие овердорогое. Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю. В третьих, затраты у банков выше, поэтому спрэд 10-15 коп им ниже рентабельности, а обменки на таком спрэде отлично работают. То есть, чтобы банку успешно конкурировать, валюту надо продавать оптом, пусть и с меньшим спрэдом чем у обменки, но получая прибыль за счёт оборота. На рынке есть место и банкам и обменкам, если первые будут делать опт, а вторые розницу. Если все замкнутся на рознице, только потеряют доходы.
vitaliiangel
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