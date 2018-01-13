WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.
Только новые текущие перестали открывать.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 02:13
WTF? с какого перепугу не даст?
дало так же как и раньше.
Только новые текущие перестали открывать.
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:11
Подтверждаю - на текущий для выплат менять пайку 50к дает. Не давало открыть по программе 200к - писало что нет валютных карт и требовало открыть виртуалку. После открытия все освятилось. После этого поменять на текущий опят дало. Единственно - менеджер при выписке ордера на снятие валюты сказала - у вас то уже есть карта - меняйте в будущем сразу на нее (я так понял им по какой-то причине с карты чуть проще снятие оформлять)
Додано: Вів 05 гру, 2023 11:54
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Потихеньку карусель зупиняється. Гарні були часи ....
Додано: Вів 05 гру, 2023 12:16
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Полтава, відділення на вулиця Тарасівська, 30, Київ, сказали що коміс 0,75 без варіантів.
Додано: Вів 05 гру, 2023 12:46
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Вів 05 гру, 2023 12:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Або знижують маржу
Додано: Вів 05 гру, 2023 13:07
не будет. Во первых, дефицит валюты никуда не делся. НБУ пытается его завуалировать интервенциями. Во вторых, держать в каждой кассе тысячи долларов на "авось придут и купят" - удовольствие овердорогое. Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю. В третьих, затраты у банков выше, поэтому спрэд 10-15 коп им ниже рентабельности, а обменки на таком спрэде отлично работают. То есть, чтобы банку успешно конкурировать, валюту надо продавать оптом, пусть и с меньшим спрэдом чем у обменки, но получая прибыль за счёт оборота. На рынке есть место и банкам и обменкам, если первые будут делать опт, а вторые розницу. Если все замкнутся на рознице, только потеряют доходы.
|